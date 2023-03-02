Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что интрига в чемпионате России во второй части сезона будет как вверху турнирной таблицы, так и внизу.

«Здорово, что у нас интрига будет и вверху турнирной таблицы, и внизу. Можно будет наблюдать, как за топ-клубами, так и за теми, кто борется за выживание. Болельщик найдёт себе интерес в каждом туре, и это хорошо», — сказал Булыкин.

Сезон-2022/23 возобновится 3 марта матчем «Факел» - «Химки». Начало – в 14:00 мск.