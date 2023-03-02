«Динамо» подписало контракт с новым спонсором на 3,5 млрд рублей

Столичное «Динамо» заключило соглашение с букмекерской компанией BetBoom, об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых». Контракт рассчитан на три с половиной года. Сумма сделки составляет 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, что накануне «Динамо» сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» и выбыло в Путь регионов Кубка России. По сумме двух матчей москвичи уступили сопернику с общим счетом 2:3.

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги динамовцы вновь сойдутся с самарским коллективом. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 5 марта.