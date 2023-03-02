Дзюба: «Спартак» ни к одному воспитаннику не отнёсся с уважением»

Бывший нападающий московского «Спартака» Артём Дзюба, ныне выступающий за «Локомотив», высказался об отношении «красно-белых» к воспитанникам академии.

«Назовешь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением? Вот и все. Добрый вечер! Ни одного… Все ушли вот так», - приводятся слова нападающего на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что находился в системе «Спартака» с 2006 по 2015 год. Вместе с «народной командой» он становился серебряным призером чемпионата России.

В феврале этого года Артём перешел в «Локомотив. Он подписал с «железнодорожниками» контракт до конца сезона.