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Уткин: «Дзюба - удивительно глупый человек, он из какой-то твёрдой породы дерева»

02 Марта 2023 • 12:23 Комментировать

Известный блогер и журналист Василий Уткин в критической форме высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. 34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» в зимнее трансферное окно.

«Он удивительно глупый человек. Оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Он из какой-то твердой породы дерева», - поведал Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что Дзюба заключил контракт с «Локомотивом» до завершения нынешнего сезона. Первую половину кампании-2022/2023 нападающий провел в турецком клубе «Адана Демирспор», забив всего один гол в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Артём Дзюба
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