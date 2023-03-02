Уткин: «Дзюба - удивительно глупый человек, он из какой-то твёрдой породы дерева»

Известный блогер и журналист Василий Уткин в критической форме высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. 34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» в зимнее трансферное окно.

«Он удивительно глупый человек. Оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Он из какой-то твердой породы дерева», - поведал Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что Дзюба заключил контракт с «Локомотивом» до завершения нынешнего сезона. Первую половину кампании-2022/2023 нападающий провел в турецком клубе «Адана Демирспор», забив всего один гол в шести матчах.