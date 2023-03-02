Шалимов рассказал, как его звали в «Спартак»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что мог получить работу в московском «Спартаке». По его словам, переговоры велись, но всякий раз процесс стопорился по неизвестным причинам.

«Звали помощником, звали в систему клуба, в «Спартак-2». Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Три раза выходили на меня - и три раза давался отбой. Это точно», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Последним местом работы 54-летнего специалиста был екатеринбургский «Урал». Шалимов покинул пост главного тренера команды в прошлом году. В настоящий момент наставник находится в поиске нового клуба.