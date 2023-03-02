Ломовицкий объяснил, почему ушёл из «Химок»

Бывший полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий, ныне выступающий за казанский «Рубин», рассказал о причинах ухода из подмосковного клуба.

«Из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это мешало концентрироваться на работе. В клубе начал твориться какой-то сюрреализм. Сами видите, какой сейчас имидж у «Химок», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

В первой части сезона РПЛ Ломовицкий провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По итогам 17 туров «Химки» набрали 12 баллов и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.