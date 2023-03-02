Буняк: «Горжусь, что являюсь первым иностранным тренером в истории высшей лиги России»

Бывший наставник «Уралана» Борис Буняк вспомнил о своей работе в России. Напомним, сербский специалист является первым в истории иностранным тренером в высшей лиге России.

«Я горжусь этим фактом в биографии. В конце концов это история. Я надеялся, что мой второй приезд в Россию произведёт совсем другое впечатление, но судьба повела меня в Азию», – цитирует Буняка «Чемпионат».

Буняк возглавлял «Уралан» в 2000 году, когда приехал из нишских «Радничков». В последние годы специалист в основном работал в азиатских чемпионатах. Ранее Борис также исполнял обязанности главного тренера сборной Кувейта.