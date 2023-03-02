Шалимов: «Российский тренер в топ-лиге? Это невозможно представить, если никто не подтолкнёт»

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему российские тренеры не востребованы в европейских топ-чемпионатах. Напомним, сам Шалимов остаётся без работы после того, как в начале сезона его уволили из «Урала» по причине неудовлетворительных результатов.

«Если никто не подтолкнет, ни один из наших тренеров не попадет в топ‑лигу. Невозможно это даже представить», – цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Шалимов считает, что российским специалистам практически нереально пробиться в ведущие чемпионаты Европы, если их услуги не продвинут агенты.

В своей тренерской карьере Шалимов также успел поработать в «Краснодаре» и «Ахмате».