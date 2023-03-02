Писарский ответил, заслуженно ли футболисты получают большие зарплаты

Центральный нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о том, заслуженно ли футболисты получают высокие зарплаты.

«Каждый игрок заслужил свои деньги, - они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», - цитирует футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Писарский перешел в самарский клуб из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В первой половине нынешнего сезона форвард принял участие в 15 встречах, в которых отметился 14 забитыми мячами.