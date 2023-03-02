В «Динамо» объяснили, зачем подписали Деда Мороза

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о подписании контракта с Дедом Морозом. Руководитель объяснил это тем, что клуб ведет работу на детскую и молодежную аудиторию.

«Подписание контракта с Дедом Морозом? Это была такая маркетинговая акция, она имела хороший отклик у детской аудитории. Конечно, положительно оцениваю такую сделку», - передает слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, что в середине декабря прошлого года «бело-голубые» сообщили о подписании соглашения с Дедом Морозом. Контракт рассчитан на 100 лет.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» с 29 баллами занимает четвертое место в таблице.