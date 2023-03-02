Пименов оценил шансы «Спартака» обогнать «Зенит»

Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о шансах столичного «Спартака» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Отрыв слишком большой. Пока не вижу шансов в борьбе за чемпионство у кого‑то, кроме «Зенита», - передает слова экс-футболиста «Матч ТВ».

После 17 туров чемпионата России «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть пунктов. Стоит напомним, что подопечные Сергея Семака четыре сезона подряд выигрывали Премьер-лигу.

Матчи нынешнего сезона возобновятся в ближайший уик-энд.