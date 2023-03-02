Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова назвала лучшего российского тренера - это не Карпин

02 Марта 2023 • 09:57 Комментировать (1)

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. Игорь Витальевич - лучший российский тренер», - передает слова Заремы издание Metaratings.ru.

Напомним, что Осинькин занимает пост наставника самарского коллектива с 2020 года. Под руководством 57-летнего специалиста команда провела 106 поединков, в которых одержала 61 победу, потерпела 29 поражений и 16 раз сыграла вничью.

В этом сезоне «Крылья» с 20 очками занимают 11-е место в Премьер-лиге после 17 туров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sheakes
02 Марта 2023 в 10:15
Вот это авторитет, вот это знаточка российского и, предполагаю, мирового футбола...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
10:25 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Без легионеров стало легче»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Писарский ответил, заслуженно ли футболисты получают большие зарплаты
10:19 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» объяснили, зачем подписали Деда Мороза
10:11 · Россия. Премьер-лига
Пименов оценил шансы «Спартака» обогнать «Зенит»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Однажды Дзюба попросил проголосовать, кто более некрасивый — Лунёв или Азмун»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала лучшего российского тренера - это не Карпин 1
09:52 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Я не понимаю, почему Галактионов выпускает Дзюбу с первых минут»
09:48 · Кубок России
Каряка: «У «Динамо» ещё остаются шансы»
09:34 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта Смолова
09:32 · Кубок России
«Тяжелейшие игры» - Зуев описал матчи с московским «Динамо»
09:26 · Россия. Первая лига
Григорян может стать наставником «Кубани»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос, предлагал ли «Локомотив» Магкееву продлить контракт
09:01 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о переговорах с Фоминым
08:57 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о трансфере Дзюбы
08:45 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» отказался от Захаряна - известна причина
Все новости
Рекомендуем