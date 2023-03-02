Салихова назвала лучшего российского тренера - это не Карпин

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. Игорь Витальевич - лучший российский тренер», - передает слова Заремы издание Metaratings.ru.

Напомним, что Осинькин занимает пост наставника самарского коллектива с 2020 года. Под руководством 57-летнего специалиста команда провела 106 поединков, в которых одержала 61 победу, потерпела 29 поражений и 16 раз сыграла вничью.

В этом сезоне «Крылья» с 20 очками занимают 11-е место в Премьер-лиге после 17 туров.