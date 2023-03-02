В «Динамо» рассказали о переговорах с Фоминым

Московское «Динамо» ведет переговоры по пролонгации сотрудничества с полузащитником команды Даниилом Фоминым. Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» рассказал гендиректор клуба Павел Пивоваров.

«Мы в спокойном режиме ведем переговоры. У Дани еще больше двух лет контракта», - высказался руководитель.

Фомин защищает цвета московского коллектива с 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата России Даниил провел 16 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.