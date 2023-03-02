В «Динамо» ответили на вопрос о трансфере Дзюбы

Московское «Динамо» не думало над приглашением в команду нападающего Артёма Дзюбы, ныне выступающего за другой столичный клуб – «Локомотив». Об этом в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» рассказал член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

«Рассматривали ли мы возможность подписания Дзюбы в зимнее трансферное окно? Никогда», - ответил на вопрос журналиста представитель «бело-голубых».

Напомним, что Дзюба в статусе свободного агента пополнил ряды «Локомотива» в начале прошлого месяца. 34-летний центрфорвард заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона.