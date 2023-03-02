«Галатасарай» отказался от Захаряна - известна причина

Руководство стамбульского «Галатасарая» приняло решение завершить переговоры по трансферу полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Халюка Юрекли.

Как стало известно журналисту, стороны не смогли договориться из-за позиции семьи 19-летнего футболиста. Родные Арсена были категорически против переезда игрока в турецкую Суперлигу.

В нынешнем сезоне чемпионата России Захарян провел 16 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.