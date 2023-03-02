Экс-игрок «Зенита»: «Дзюба должен был упасть в ноги клубу и подписать контракт на любых условиях»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров отреагировал на вчерашнее интервью нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы. По его мнению, 34-летнему форварду стоило принять любое предложение «сине-бело-голубых», чтобы остаться в клубе.

«Дзюба должен был упасть в ноги «Зениту» и подписать контракт на любых условиях, если он что-то хотел. Он должен закрыть свой рот и принести пользу «Локомотиву». И не лезть в дела другого клуба», - передает слова Угарова «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в прошлом месяце. Нападающий заключил с московским клубом краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения текущего сезона.