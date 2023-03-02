Канчельскис оценил шансы Дзюбы вернуться в Европу

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением карьерных перспективах 34-летнего форварда Артёма Дзюбы, перешедшего минувшей зимой в столичный «Локомотив».

«Маленький % есть, что Дзюба может уехать играть в Европу. Надо смотреть на конкретные предложения - если они есть, если футболист там будет играть, тогда надо уезжать», - передает слова Канчельскиса издание Metaratings.ru.

Напомним, что первую половину сезона-2022/2023 нападающий провел в чемпионате Турции за «Адана Демирспор». В составе этой команды он забил один гол в шести встречах. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона.