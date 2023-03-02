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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка нашёл забивного нападающего для ЦСКА

02 Марта 2023 • 07:41 Комментировать

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о форварде команды Владимире Писарском, отметившемся забитым мячом в ответном матче ¼ финала Кубка России против московского «Динамо» (1:1).

«Если Владимир продолжит дальше забивать, то топ-клубы весной более настойчиво будут проявлять к нему интерес. Владимиром может заинтересоваться ЦСКА, у клуба проблемы с форвардом», - передает слова Каряки издание Metaratings.ru.

Писарский перешел в «Крылья» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В первой половине сезона РПЛ нападающий отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) в 15 проведенных встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Каряка Владимир Писарский
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