Каряка нашёл забивного нападающего для ЦСКА

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о форварде команды Владимире Писарском, отметившемся забитым мячом в ответном матче ¼ финала Кубка России против московского «Динамо» (1:1).

«Если Владимир продолжит дальше забивать, то топ-клубы весной более настойчиво будут проявлять к нему интерес. Владимиром может заинтересоваться ЦСКА, у клуба проблемы с форвардом», - передает слова Каряки издание Metaratings.ru.

Писарский перешел в «Крылья» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В первой половине сезона РПЛ нападающий отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) в 15 проведенных встречах.