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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Директор «Чертаново» поддержал возвращение к системе «весна-осень»

01 Марта 2023 • 23:09 Комментировать

Директор «Чертаново» Илья Савченко высказался о возможном переходе российского футбола на систему «весна-осень».

«Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно. Сейчас таковы реалии, что у нас не особо много частных клубов», – приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

По его мнению, у команд с государственным финансированием упростится планирование бюджета. Савченко считает, что всем российским лигам необходимо вернуться к системе «весна-осень», поскольку раньше всё сдерживала оглядка на еврокубки, что не является преградой в настоящий момент.

Напомним, что новая реформа разделила Вторую лигу на два уровня, один из которых будет играть по схеме «весна-осень». Элитный дивизион российского футбола разыгрывался по подобной системе до сезона 2011/2012.

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Евро-Футбол.Ру,
Чертаново Илья Савченко
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