Слуцкий: «Из «Рубина» Хвича сразу ушёл в «Наполи»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о российско-грузинском этапе карьеры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Специалист заявил, что в тот момент, когда футболист только-только начинал выступать за казанскую команду, нельзя было сказать о его твёрдом месте в основном составе как в российском клубе, так и в национальной сборной Грузии.

«Из «Рубина» он сразу ушёл в «Наполи». Именно из «Рубина», а не из «Динамо» Батуми. Он подписал контракт с «Наполи», когда уехал из Казани и был в расположении сборной Грузии», - сказал Леонид Слуцкий в эфире Youtube-канала Tennisi.