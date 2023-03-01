​Пименов высказался о спросе на российских игроков в Европе

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался на тему спроса на российских игроков в Европе. Он считает, что в нынешних реалиях европейские клубы побоятся подписывать футболистов из России.

«Конечно, побоятся. Будут вопросы о траншах денег и так далее. Понятно, что на данный момент никто не захочет рисковать и брать русского игрока. Просто потому, что он русский. Это политика. Сложная ситуация», - высказался Пименов, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

В то же время Руслан Пименов считает, что российские футболисты находятся на карандаше у европейских клубов. Экс-игрок российской сборной привёл в пример Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.