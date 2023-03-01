Байсултанов: «Комиссия Крыма отобрала 47 дарований, которые будут играть в большой футбольной российской семье»

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов высказался о процессе интеграции игроков из новых субъектов страны.

«Могу сказать с радостью, что идет интеграция юных дарований. Комиссия Крыма отобрала 47 дарований, которые будут играть в нашей большой футбольной российской семье», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».

Министр спорта, молодежи и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков добавил, что теперь молодые футболисты смогут прогрессировать и участвовать в различных соревнованиях, которые будут проводиться в Крыму с участием новых территорий.