Черевченко назвал страны, из которых получал предложения о работе

Российский тренер Игорь Черевченко, который на данный момент возглавляет клуб «Истиклол» из Таджикистана, рассказал, из каких стран его звали тренировать.

«И в России были варианты, и в зарубежных странах. Например, в Иране и в Саудовской Аравии», - цитирует Черевченко портал «РБ Спорт».

В России Игорь Черевченко известен по работе с московским «Локомотивом», тульским «Арсеналом» и «Химками», а также калининградским клубом «Балтика».

Ранее 48-летний специалист прокомментировал свою работу в Таджикистане и заявил, что не считает переезд в Среднюю Азию зимой 2023 года шагом назад в его карьере.