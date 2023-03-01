В «Химках» отреагировали на информацию о возможном подписании Зе Луиша

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о возможном подписании экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша.

«Когда приедет, тогда будем обсуждать. Я пока его не видел. Все слухи комментировать не хочу. Давайте обсуждать, когда факт состоится. Ждут ли его в «Химках»? Кто придет, того и ждем. Без комментариев», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ожидается прилет 32-летнего форварда в Россию для заключения трудового договора с подмосковными «Химками».

Сейчас Зе Луиш принадлежит турецкому «Хатайспору», который активно раздает в аренды своих футболистов. В нынешнем сезоне нападающий забил два мяча и сделал один ассист в 15 матчах во всех турнирах.