​Агент Малкома назвал Дзюбу идолом российского футбола

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо, отреагировал на слова Артёма Дзюбы. Экс-игрок «сине-бело-голубых» заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро из-за ставки на игроков из Бразилии.

«Это мнение Дзюбы. Мне кажется, у Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо.

Бразильские футболисты лучше Дзюбы? Я не могу так сказать. Дзюба - отличный игрок, он является великим идолом российского футбола», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Добавим, что Малком и Клаудиньо недавно получили российские паспорта.