​ЦСКА отказался от бывшего игрока «Спартака»

Ожидается, что в ближайшее время в российский футбол вернётся нападающий Зе Луиш - он должен подписать контракт с «Химками». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», услуги Зе Луиша ранее предлагались ЦСКА. Впрочем, московскому клубу 32-летний форвард не подошёл. Здесь сыграли несколько факторов - спартаковское прошлое, общий уровень и специализация Зе Луиша (он чистый центральный нападающий).

Напомним, что ранее в Российской премьер-лиге Зе Луиш выступал за «Спартак» и «Локомотив». В сезоне 2022/2023 форвард играл за «Хатайспор», но команда снялась с чемпионата Турции из-за разрушительных землетрясений в регионе.