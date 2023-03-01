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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА отказался от бывшего игрока «Спартака»

01 Марта 2023 • 18:23 Комментировать

Ожидается, что в ближайшее время в российский футбол вернётся нападающий Зе Луиш - он должен подписать контракт с «Химками». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», услуги Зе Луиша ранее предлагались ЦСКА. Впрочем, московскому клубу 32-летний форвард не подошёл. Здесь сыграли несколько факторов - спартаковское прошлое, общий уровень и специализация Зе Луиша (он чистый центральный нападающий).

Напомним, что ранее в Российской премьер-лиге Зе Луиш выступал за «Спартак» и «Локомотив». В сезоне 2022/2023 форвард играл за «Хатайспор», но команда снялась с чемпионата Турции из-за разрушительных землетрясений в регионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зе Луиш Трансферы футбола - зима 2023
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