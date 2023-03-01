Терюшков против легионеров в российском футболе

Депутат Госдумы Роман Терюшков, который ранее был членом наблюдательного совета «Химок», высказался насчёт легионеров в российском футболе. Терюшков считает, что в чемпионате России не должно быть иностранных игроков.

«Моя позиция не изменилась - от легионеров в российском футболе стоит отказаться. По моему мнению, опираться в спорте надо на доморощенных атлетов», - высказался Терюшков, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Стоит отметить, что в прошлом году ФИФА позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. Этой опцией воспользовался целый ряд игроков.