Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш возвращается в РПЛ

Нападающий Зе Луиш, который имеет за своими плечами выступления за «Спартак» и «Локомотив», возвращается в Российскую премьер-лигу. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 32-летний Зе Луиш станет игроком «Химок». В ближайшее время футболист прибудет в Россию для подписания контракта.

В этом сезоне Зе Луиш выступал за «Хатайспор». Клуб снялся с чемпионата Турции после разрушительных землетрясений в регионе. ФИФА разрешила игрокам таких клубов, чьи контракты скоро истекают, трудоустраиваться в том числе в двухнедельный период после закрытия трансферных окон.

В РПЛ Зе Луиш провёл 97 матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов.

Отметим, что «Химки» занимают предпоследнее место в таблице РПЛ после 17 сыгранных туров.