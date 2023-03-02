Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» согласился с Артёмом Дзюбой о его словах про российских агентов в футболе.

«В большинстве своём я с Артёмом соглашусь. Когда ты наверху, то вокруг тебя будут крутиться все. Не только агенты, даже в плане дружбы с тобой будут пытаться дружить, ты ведь играешь в большой команде: «Динамо», «Зенит», «Спартак»; у тебя большая зарплата, и с тобой много людей пытается задружить, и агенты крутятся. Когда ты пропадаешь с радаров, то эти люди просто отсеиваются. Поэтому это не только агентов касается, но и обычных людей», — сказал Дьяков.