Ивич: «У «Краснодара» инфраструктура топового европейского клуба»

Рулевой «Краснодара» Владимир Ивич на пресс-конференции поделился мнением об условиях, в которых он работает в своём новом клубе.

«Стадион «Краснодара», весь большой тренировочный комплекс клуба и наша база, где мы работаем — это лучшие условия, какие могут быть. Инфраструктура соответствует топовому европейскому клубу», - рассказал Ивич.

Напомним, сербский специалист возглавил «быков» в начале 2023 года и провёл у руля команды пока только два официальных матча в рамках Кубка России. В первом «Краснодар» разгромно проиграл ЦСКА (0:3), но во втором одержал домашнюю победу с минимальным счётом – 1:0.