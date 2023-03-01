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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Спартак» может стать чемпионом, «Зенит» психует»

01 Марта 2023 • 17:36 Комментировать

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался насчет возможного чемпионства московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Они приближаются», - передает слова Владимира издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть пунктов. Матчи чемпионата России возобновятся в ближайший уик-энд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Быстров
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