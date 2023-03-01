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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба рассказал о своей сексуальной ориентации

01 Марта 2023 • 17:13 Комментировать

Известный российский футболист Артём Дзюба высказался о своей сексуальной ориентации. Поводом стало достаточно давнее видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.

«Почти все видели то самое видео. В дальнейшем это добавило мне популярности. И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Пошло, что я, может быть, бисексуал или баловник. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но, увы и ах: я не ваш, парни!» - сказал Дзюба в ходе интервью, которое вышло на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

Напомним, что в феврале Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». 34-летний нападающий уже успел провести за московский клуб два матча. В них нападающий голами не отмечался.

Дзюба: «Меня не любят за дрочку? Да они все там дрочат»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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