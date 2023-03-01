Непомнящий считает, что в российских клубах должен быть костяк из местных игроков

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Ранее форвард заявил, что в российских командах должен быть костяк из местных футболистов.

«Согласен с Артёмом на 100%. Однажды говорил свою формулировку, какая команда в России может бороться за чемпионство и отметил — команда с русскоговорящими футболистами. Именно такой клуб способен бороться за самые высокие места», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Специалист считает, что в «Зените» с новым лимитом ставка делается на легионеров, а игрокам сборной России нет места в составе, это расстраивает.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 42 очка.