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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба ответил на вопрос о деньгах

01 Марта 2023 • 14:14 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о деньгах. По словам 34-летнего футболиста, он спокойно относится к деньгам. Дзюба поздравил Александра Кокорина, который недавно предположил, что заработал больше всех в российском футболе. В то же время форвард сказал, что он больше ценит другие вещи.

«Я считаю, что круто не деньги считать, а трофеи. Чего добился, какое влияние оказал на футбол в своей стране хотя бы», - сказал Дзюба в интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Артём Дзюба отметил, что он гордится своими достижениями.

Напомним, что контракт с «Локомотивом» Артём Дзюба подписал в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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