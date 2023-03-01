Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о деньгах. По словам 34-летнего футболиста, он спокойно относится к деньгам. Дзюба поздравил Александра Кокорина, который недавно предположил, что заработал больше всех в российском футболе. В то же время форвард сказал, что он больше ценит другие вещи.

«Я считаю, что круто не деньги считать, а трофеи. Чего добился, какое влияние оказал на футбол в своей стране хотя бы», - сказал Дзюба в интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Артём Дзюба отметил, что он гордится своими достижениями.

Напомним, что контракт с «Локомотивом» Артём Дзюба подписал в феврале.