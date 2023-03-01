​Дзюба признался, что терпеть не может Европу

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своём отношении к Европе. По словам 34-летнего футболиста, он не отправился бы играть в европейский клуб.

«Даже если бы меня позвали – а меня не позовут – я не поехал бы. Почему? Из-за радикального отношения к нам. Они сняли все свои маски и показали отношение к нам. Раз вы так, то вы и подавно нам не нужны. Терпеть их не могу», - сказал Дзюба в ходе интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Напомним, что в прошлом году Артём Дзюба примерно два с половиной месяца поиграл в «Адана Демирспор». Впрочем, толком заиграть в Турции форварду не удалось. В феврале Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».