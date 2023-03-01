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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генич отреагировал на желание Дзюбы его ударить

01 Марта 2023 • 13:14 Комментировать (1)

Футболист «Локомотива» Артём Дзюба намерен при встрече ударить комментатора Константина Генича. Об этом 34-летний нападающий сказал прямо. Журналист отреагировал на слова Дзюбы, с которым у него возник конфликт.

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» - не проблема. Жаль, что заблокировал везде», - написал Генич в своём телеграм-канале.

Константин Генич отметил, что попросит Леонида Слуцкого организовать ему встречу с Артёмом Дзюбой.

Напомним, что за «Локомотив» Артём Дзюба провёл уже два матча. В них 34-летний футболист не отмечался забитыми мячами.

Ближайшую игру «Локомотив» проведёт 5 марта – против «Ростова» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Константин Генич
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Марта 2023 в 13:38
ай намечаца супер-пупер батл.. апосля слуцкер в качесве рефири палучаец люлей.. А-ха-ха-ха! )))
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