​Генич отреагировал на желание Дзюбы его ударить

Футболист «Локомотива» Артём Дзюба намерен при встрече ударить комментатора Константина Генича. Об этом 34-летний нападающий сказал прямо. Журналист отреагировал на слова Дзюбы, с которым у него возник конфликт.

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» - не проблема. Жаль, что заблокировал везде», - написал Генич в своём телеграм-канале.

Константин Генич отметил, что попросит Леонида Слуцкого организовать ему встречу с Артёмом Дзюбой.

Напомним, что за «Локомотив» Артём Дзюба провёл уже два матча. В них 34-летний футболист не отмечался забитыми мячами.

Ближайшую игру «Локомотив» проведёт 5 марта – против «Ростова» в Премьер-лиге.