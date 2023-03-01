​Дзюба собирается ударить Генича при встрече

Конфликт футболиста Артёма Дзюбы и комментатора Константина Генича может перейти на новый уровень – на уровень рукоприкладства. Футболист «Локомотива» собирается ударить журналиста при встрече.

В своё время Константин Генич рассказывал, что Артём Дзюба проиграл ему спор на количество голов Ивана Сергеева в РПЛ. Комментатор говорил, что Дзюба не выходит на связь, не желая исполнять условия спора после поражения (спорили якобы на желание).

«Почему Генич позволяет себе такие фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один на один? Я очень сомневаюсь», - сказал Дзюба в ходе интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

«Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать», - добавил футболист.