Дзюба: «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба, ранее долгое время выступавший за петербургский «Зенит», поделился мнением о трансферном векторе своего бывшего клуба. «Сине-бело-голубые» начали делать ставку на бразильских легионеров.

«Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из россиян», - рассказал футболист в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.

Дзюба выступал за петербургский коллектив с 2015 по 2022 год. С февраля Артём является игроком «Локомотива». Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца текущего сезона.