Лидер ЦСКА может перейти в «Атлетико»

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом рассказал его агент Мартин Родригес в интервью журналисту Metaratings.ru.

«Интерес мадридского «Атлетико» реален, но это не единственный клуб, который следит за ним. Среди этих клубов есть обладатели Кубка Либертадорес, а также постоянный участник ЛЧ и ЛЕ», - высказался представитель футболиста.

Трансферая стоимость Карраскаля оценивается в девять миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний колумбийский полузащитник поучаствовал в 20 матчах за «армейцев», в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.