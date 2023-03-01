Дзюба высказался о будущем, приведя в пример Ибрагимовича

Центральный форвард Артём Дзюба, который пополнил ряды московского «Локомотива» в прошлом месяце, высказался касательно своего будущего.

«Я не загадываю, зачем фантазировать? Сейчас нужно проявить себя здесь, не время думать о будущем. Закончу карьеру летом или буду играть, как Златан? Скорее, буду играть, как Златан», - рассказал 34-летний нападающий на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Дзюба подписал с «железнодорожниками» краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.

Первую половину сезона российский форвард провел за турецкий «Адана Демирспор».