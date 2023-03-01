​Дзюба: «Эмери не великий, просто Лиги Европы выигрывает»

Известный российский футболист Артём Дзюба оценил уровень испанского тренера Унаи Эмери. В своё время Дзюба и Эмери пересекались в «Спартаке». Однажды нападающий назвал испанского специалиста «тренеришкой».

В интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube Артём Дзюба сказал, что Унаи Эмери с его менталитетом подходит только командам в Испании. Дзюба отметил, что в Англии и у руля «ПСЖ» Эмери не проработал долго.

«Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и всё. Есть Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка». Но в любом случае, как он себя вёл с нами, так нельзя», - сказал Дзюба.

Отметим, что в настоящий момент Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу». Что до Артёма Дзюбы, то недавно он стал игроком «Локомотива».