Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба: «Эмери не великий, просто Лиги Европы выигрывает»

01 Марта 2023 • 11:51 Комментировать (1)

Известный российский футболист Артём Дзюба оценил уровень испанского тренера Унаи Эмери. В своё время Дзюба и Эмери пересекались в «Спартаке». Однажды нападающий назвал испанского специалиста «тренеришкой».

В интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube Артём Дзюба сказал, что Унаи Эмери с его менталитетом подходит только командам в Испании. Дзюба отметил, что в Англии и у руля «ПСЖ» Эмери не проработал долго.

«Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и всё. Есть Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка». Но в любом случае, как он себя вёл с нами, так нельзя», - сказал Дзюба.

Отметим, что в настоящий момент Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу». Что до Артёма Дзюбы, то недавно он стал игроком «Локомотива».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Унаи Эмери Артём Дзюба Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Booker
01 Марта 2023 в 12:03
А ты то,Усос-Дрочилла,что выйграл?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
12:34 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «С Семаком по сей день не общаемся»
12:32 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов отреагировал на слова Дзюбы о бразильцах в «Зените»
12:24 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет судить ближайший матч «Спартака»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Акинфеев без разбега может добить почти от штрафной до штрафной»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Игнашевич тяжёлый человек, но плохим тренером его назвать не могу»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро»
12:09 · Россия. Премьер-лига
​Защитник «Краснодара» Алонсо рассказал о беседе с Галицким
12:07 · Россия. Премьер-лига
Лидер ЦСКА может перейти в «Атлетико»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не исключаю, что Карраскаль останется в ЦСКА надолго, он любит клуб»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о будущем, приведя в пример Ибрагимовича
11:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба: «Эмери не великий, просто Лиги Европы выигрывает» 1
11:51 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» запланировал встречу по трансферу Захаряна
11:45 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба вспоминает: «При Манчини начиналась эпопея непонятных людей, в том числе смешного Малафеева»
11:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» или «Зенит»: Дзюба ответил, кому забить принципиальнее 1
11:42 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «При Галактионове в сравнении с немецким периодом в «Локомотиве» — это небо и земля»
Все новости
Рекомендуем