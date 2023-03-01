«Галатасарай» запланировал встречу по трансферу Захаряна

Хавбек сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему является трансферной целью стамбульского «Галатасарая». Как сообщается в социальных сетях Gezen Dokuz, представители турецкого гранда запланировали на сегодня встречу с представителями 19-летнего воспитанника «бело-голубых».

Напомним, что ранее об интересе к Захаряну заявлял лондонский «Челси». Англичане хотели подписать игрока в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 16 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трансферная стоимость Арсена оценивается в 15 миллионов евро.