​Дзюба вспоминает: «При Манчини начиналась эпопея непонятных людей, в том числе смешного Малафеева»

В ходе интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна нападающий Артём Дзюба вспомнил непростой период в «Зените» под руководством Роберто Манчини. 34-летний футболист отметил, что в какой-то момент в питерской команде началась эра с непонятными, по мнению Дзюбы кадровыми решениями.

«Начиналась эпопея непонятных людей, в том числе смешного Малафеева. Реально позорище», - высказался Дзюба.

В настоящий момент Артём Дзюба представляет «Локомотив». Контракт с московским клубом 34-летний футболист подписал в феврале.

Добавим, что «Локомотив» сейчас занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.