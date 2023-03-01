«Спартак» или «Зенит»: Дзюба ответил, кому забить принципиальнее

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, поигравший за московский «Спартак» и петербургский «Зенит», рассказал, ворота какого из своих бывших клубов ему принципиальнее поразить.

«Сейчас, наверное, мне интересно забить и тем, и тем. Не могу выбрать. Я хочу всем забивать, потому что многие меня пытаются списать со счетов, посмотрим», - поведал нападающий на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Дзюба является воспитанником академии «Спартака». Цвета «Зенита» он защищал с 2015 по 2022 год.

К «Локомотиву» Артём присоединился в феврале этого года. Он подписал контракт до конца текущего сезона.