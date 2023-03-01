Дзюба ответил, готов ли вернуться в сборную России

Центральный нападающий Артём Дзюба, перешедший зимой в московский «Локомотив», рассказал о том, приедет ли в сборную России, если его пригласят.

«Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас не думаю, что есть нужда во мне. Он же всех подряд вызывает в сборную. Всех, но не Дзюбу? Только до 30 лет. Это его право», - рассказал 34-летний нападающий в интервью Нобелю Арустамяну на ютубе.

Напомним, что 23 марта сборная России проведет очередной товарищеский поединок. Соперником подопечных Валерия Карпина будет национальная команда Ирана. Встреча состоится в Тегеране.