Дзюба вспомнил, как едва не подрался с Карпиным

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюбы ответил на вопрос о конфликте с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.

«Конфликт давно исчерпан. Когда-то был давно. Когда он ещё был в Армавире, был эпизод, когда мы чуть не подрались с ним. Но это было давно. Это было в гостинице Ritz. Много писали об этом», - рассказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на канале Nobel в ютубе.

Напомним, что 34-летний нападающий не сыграл ни одного матча за сборную страны после прихода в национальную команду Валерия Карпина.

В феврале Дзюба стал игроком «железнодорожников», подписав контракт до конца нынешнего сезона.