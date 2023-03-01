​Дзюба рассказал, как Манчини «вырезал» его из команды

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба вспомнил период в «Зените» под руководством итальянского тренера Роберто Манчини.

«Меня тогда звали в «Краснодар». Хотел было уже уйти, но потом Манчини сказал мне доказывать. На каждой тренировке убивался, а он не ставил меня. Потом не берёт меня сбор. Меня просто вырезали из команды», - высказался Дзюба в интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Роберто Манчини тренировал «Зенит» в сезоне 2017/2018. В настоящий момент этот специалист возглавляет национальную сборную Италии.

Добавим, что Артём Дзюба подписал трудовое соглашение с «Локомотивом» в феврале после трёхмесячного периода без клуба.