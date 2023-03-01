Дивеев готов покинуть ЦСКА ради Европы

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поведал о своем желании выступать в Европе.

«Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Я очень хочу в Европу. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», - передает слова российского футболиста издание «Чемпионат».

Дивеев защищает цвета «армейского» клуба с июля 2019 года. Трудовое соглашение футболиста с москвичами рассчитано до середины следующего года. Его трансферная стоимость – шесть миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Игорь поучаствовал в десяти матчах, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку.