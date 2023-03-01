Дзюба: «Я полностью за Путина, хоть убейте»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своих политических взглядах. 34-летний футболист выразил полную поддержу президенту страны Владимиру Путину.

«Я патриот своей страны, я люблю свою страну. Сейчас полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. Хоть убейте, до конца буду за свою страну», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Дзюба в феврале перешел в московский «Локомотив». Нападающий заключил с «железнодорожниками» долгосрочный контракт, рассчитанный до завершения нынешнего сезона.