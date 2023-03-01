Тарасов отреагировал на громкие слова Кокорина о тюрьме

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на недавнее интервью нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего на Кипре за «Арис». Форвард в беседе с журналистом заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция», - передает слова Тарасова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Кокорин отсидел за решеткой за участие в избиении двух людей.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Александр провел 18 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами, три из которых с пенальти.